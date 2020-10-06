Екатеринбург, , 11:03 — REGNUM В Свердловской области подтвердили новые 176 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, 5 октября 2020 года сообщалось о 175 новых носителях. Нынешний показатель — рекордный с первой декады августа.

В регионе выявили вирус у жителей Алапаевска и Алапаевского района, Артемовского, Режа, Асбеста, Екатеринбурга (79 человек), Ирбита, Тавды, Каменска-Уральского, Кушвы, Качканара, Красноуральска, Артинского ГО, Березовского, Верхней Пышмы, Сысертского ГО, Нижнего Тагила, Горноуральского, Верхнесалдинского и Кировградского ГО, Первоуральска, Нижнесергинского муниципального района, Бисертского ГО, Ревды, Камышлова и Камышловского района.

Теперь в области подтверждено 30 163 случая заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области ужесточили «режим повышенной готовности». В частности, в регионе рекомендовали предприятиям перевести до 30% работников на дистанционный режим.

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