Санкт-Петербург, , 11:03 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки выявили 87 новых носителей коронавируса SARS-CoV-2, это на пять случаев больше, чем было выявлено сутками ранее. С 1 октября суточный показатель заражения увеличился на 12 человек.

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Одновременно еще 28 человек из числа ранее заболевших COVID-19, выписаны. Об этом 6 октября сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией в Ленинградской области заразились 8652 человека, вылечились 5668 жителей. 100 человек скончались от COVID-19.

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Напомним, власти Ленинградской области увеличили количество стационаров для приема пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями. Таким образом, в настоящее время развернуто 1026 коек, часть из них оснащены аппаратами ИВЛ.

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