Москва, , 11:06 — REGNUM В Госдуму внесен законопроект Законодательного собрания Калужской области о новых требованиях к легковому такси. В документе обозначено, что легковое такси, наряду со цветографической схемой, таксометром и опознавательным фонарем оранжевого цвета, должно быть в обязательном порядке оборудовано детским креслом, передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября.

Правительство РФ не поддержало инициативу калужских депутатов, считая, что установление обязанности по оснащению легкового такси указанными детскими креслами возлагает на перевозчика дополнительные расходы по закупке таких систем, что, в свою очередь, может повлечь увеличение стоимости проезда. К тому же, по мнению федеральных чиновников, «наличие одного комплекта детской удерживающей системы не решит проблемы отказа в перевозке лицам, перевозящим двух и более детей, перевозка которых невозможна без использования такой системы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в Калуге произошел инцидент, когда по поводу наличия в автомобиле детского кресла возник конфликт между таксистом и двумя женщинами с ребёнком, который закончился рукоприкладством. В итоге депутаты подготовили проект федерального закона, призванный расширить перечень установленных к таксистам требований.

Читайте ранее в этом сюжете: Калужский таксист избил двух женщин и пытался украсть младенца