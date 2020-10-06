Уфа, , 10:59 — REGNUM Начальника отдела администрации Уфы и его заместителя обвиняют в покушении на получение взятки в размере 10 млн рублей. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

По версии следствия, в августе текущего года обвиняемые предложили сотруднику строительной фирмы за взятку в размере 10 млн рублей выдать разрешение на строительство гостиницы в Октябрьском районе г. Уфы.

Следователи считают, что кроме этого, они предложили осуществлять покровительство при строительстве объекта. Сообщается, что подозреваемые были задержаны после передачи денег.

По данному факту в отношении 32-летнего начальника отдела градостроительного контроля и выдачи разрешений администрации городского округа город Уфа и его заместителя 38-и лет было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на получение взятки группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

В отношении посредника было возбуждено уголовное дело по признакам посредничества во взяточничестве.

Начальник отдела и его заместитель находятся по стражей. Расследование дела продолжается.

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