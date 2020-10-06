Москва, , 10:47 — REGNUM Самое запомнившееся событие в сентябре 2020 года — это начало второй волны коронавируса и возобновление масочного режима. Об этом заявили 19% жителей России, приводит данные исследования «Левада-центр».

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На втором месте — события в Белоруссии после выборов президента (19%), на третьем — единый день голосования в регионах (12%), а также отравление Алексея Навального (8%) и вооружённые столкновения в Нагорном Карабахе (5%).

Меньше всего граждан РФ волновало изменение курса валют, падение рубля и предвыборная кампания в США (по 1%). Примечательно, что 17% не смогли назвать запомнившиеся события в августе, 15% затруднились дать ответ.

Опрос проведен 25—30 сентября 2020 года. Опрошены 1605 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность с вероятностью 0,95 не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре начало увеличиваться число случаев заражения коронавирусом. По данным на 6 октября, в России выявлено 11 тыс. 615 новых случаев коронавируса.

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