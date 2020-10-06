Москва, , 10:47 — REGNUM В Москве за минувшие сутки выявлено 4082 случая заражения коронавирусом. Об этом 6 октября сообщили в оперативном штабе столицы.

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Это на 545 случаев больше, чем сутками ранее, когда выявили 3537 случаев.

Всего в Москве выявили 311 559 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России выявили 11 615 случаев заражения коронавирусом.