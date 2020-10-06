Москва, , 10:59 — REGNUM Россия скоро подойдёт к плато по коронавирусу, его показатели будут выше весенних. Об этом сообщил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн 6 октября РИА Новости.

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По его словам, по меньшей мере месяц продолжится рост заболеваемости или плато на высоком уровне. Цифры суточного прироста будут выше, чем были весной этого года.

«Скорее, мы достаточно скоро выйдем на плато, но оно будет высокого уровня и (продлится) не меньше месяца», — сказал Альтштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, пока в России растет число людей с выявленным коронавирусом. За сутки 5 октября новых случаев заражения было зафиксировано 11 615, тогда как днём ранее — 10 888.

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