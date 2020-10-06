Оренбург, , 10:41 — REGNUM В Оренбургской области в октябре после долгого перерыва вновь начинают работать реабилитационные центры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минсоцразвития.

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По данным ведомства, социально-оздоровительный центр «Марсово поле» открылся 5 октября. Сегодня, 6 октября, начался заезд в реабилитационно-оздоровительный центр «Русь» (Оренбургский район). С 7 октября откроется реабилитационный центр для детей-инвалидов «Проталинка» (Оренбург), а с 12 октября — реабилитационный центр «Бодрость» (Медногорск).

Работа реабилитационных центров возобновляется в условиях ограничений, введенных губернаторским указом «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». Правила пребывания граждан регламентируются условиями ограничительных мероприятий, обусловленных мерами профилактики COVID-19. В частности, до заезда в реабилитационный центр граждане должны соблюдать режим самоизоляции в течение двух недель, на период заезда иметь средства индивидуальной защиты, а на временный выход из центра наложен запрет (на выходные дни покидать учреждение нельзя).

Стоит отметить, в Оренбургской области растет заболеваемость COVID-19. С 28 сентября губернаторским указом пожилым людям запрещено покидать дома без острой необходимости, в местах массового пребывания гражданам следует использовать средства индивидуальной защиты.