Москва, , 10:40 — REGNUM Президент России, председатель Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин в День учителя провел встречу с учителями и студентами педагогических вузов в формате видеоконференции.

Студент 5 курса института филологии «Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова — Тян-Шанского» Никита Лошкарев задал вопрос о перспективах молодых учителей, а также о возможной отмене проведения профессиональных конкурсов.

«Владимир Владимирович, хочу обратиться к вам с вопросом. Скажите, пожалуйста, какие перспективны есть у молодых педагогов, которые только начинают свою преподавательскую деятельность? В каких мероприятиях они могут участвовать? И не отменят ли конкурсы «Учитель года» и «Учитель будущего»?», — обратился к Главе государства Никита Лошкарев.

Президент России Владимир Путин отметил, что конкурсы не отменят: «Что касается конкурсов «Учитель года», «Учитель будущего», я уже сказал, выступая в начале, мы, конечно, не будем ничего отменять. Мы вынуждены просто перенести эти мероприятия на более поздний срок, но они, конечно, состоятся».

Стоит отметить, что ранее под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой прошло заседание организационного комитета профессионального конкурса «Учитель будущего». На заседании было принято решение перенести финал конкурса с октября текущего года на I квартал 2021 года с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Местом проведения финала был выбран Санкт-Петербург.

Первый всероссийский профессиональный конкурс учительских команд — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Он проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения России. Конкурс поможет выделить лучшие современные педагогические практики и новаторские подходы в образовании, а также посодействует продвижению талантливых педагогов, которые умеют работать сообща и стремятся к совершенствованию своих профессиональных знаний и навыков.

Всего на участие в конкурсе «Учитель будущего» поступило более 39 тысяч заявок из всех регионов страны. По итогам дистанционного этапа были определены 423 команды, в состав которых вошли 1 269 учителей — им предоставлен доступ к электронным библиотекам и вебинарам. По итогам 8 полуфиналов определены 306 финалистов конкурса (102 команды) из 44 регионов страны.

Для финалистов конкурса «Учитель будущего» подготовлена программа совершенствования профессионального мастерства под руководством известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России. Кроме того, финалисты, а также полуфиналисты войдут в состав сообщества «учителей будущего», члены которого смогут поучаствовать в образовательных событиях на базе Мастерской управления «Сенеж» — образовательного центра АНО «Россия — страна возможностей».

Кроме того, на заседании был поддержан запуск отдельного студенческого трека. Принять в нем участие смогут студенты, обучающиеся на третьем курсе и выше. Планируется, что студенческий трек будет включать в себя четыре этапа: онлайн-регистрацию на портале конкурса, дистанционное тестирование, очные полуфиналы и финал конкурса. В ходе дистанционного этапа будет оцениваться не только функциональная грамотность студентов на основе таких международных методик, как TIMSS, PISA, ICILS, PIRLS и ICCS, но и знания истории и культуры России, русского языка, географии, права и других важнейших дисциплин.

Как ранее сообщал ИА REGNUM, первый масштабный федеральный конкурс учительских команд «Учитель будущего» стартовал 19 ноября 2019 года. Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» и дает учителям возможности для повышения квалификации, профессионального и карьерного роста. Конкурс включает дистанционное тестирование, окружные полуфиналы и финал.

Интерес к первому сезону конкурса оказался очень высок — на первом этапе на конкурс было подано более 39 тысяч заявок, по условиям их могли подать все школьные учителя страны вне зависимости от возраста, стажа и предметной специализации. Право на участие получала команда из 3 педагогов одной школы.

Для всех конкурсантов, успешно преодолевших дистанционный этап, уже открыт доступ к электронной библиотеке и вебинарам, полуфиналисты получают подарки от партнеров конкурса: издательства «Русское слово» и образовательной платформы «Яндекс.Учебник».

По итогам конкурса будет сформировано сообщество учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. Участники окружных полуфиналов конкурса «Учитель будущего» стали слушателями образовательной онлайн-программы Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» по теме «Проектирование адаптивной образовательной среды», которая запущена 28 сентября 2020 года.

Финалисты будут приглашены на очную программу постсопровождения, по итогам которой получат удостоверение о повышении квалификации. Очная программа будет проходить после проведения финала в Мастерской управления «Сенеж». Ведущие лекторы и практики педагогики расскажут о международных исследованиях в образовании, современных практиках преподавания. Часть курса будет касаться психологической составляющей образовательного процесса, а часть — развитию управленческих навыков учителей.