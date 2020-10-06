Москва, , 10:37 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 11 615 носителей коронавируса. Об этом 6 октября сообщает оперативный штаб Москвы.

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Это на 727 случаев больше, чем сутками ранее, когда выявили 10 888 случаев заражения.

Регионами-лидерами по числу выявленных случаев являются Москва (4092), Петербург (411) и Подмосковье (347).

Всего в России выявили более 1237,5 тыс. случаев заражения коронавирусом.