Джакарта, , 10:36 — REGNUM Статистические данные университета Джона Хопкинса показали, что на Индонезию приходится 0,87% случаев заражения SARS-CoV-2 в мире, сообщает Antara.

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Согласно источнику, в Индонезии выявлено 307 120 носителей SARS-CoV-2 из 35 241 027 случаев во всем мире. С таким процентным соотношением Индонезия в настоящее время занимает 22 место в мире из стран, подвергшихся воздействию коронавируса.

Между тем, уровень смертности в Индонезии составляет 1,08% от общемирового уровня. Индонезия занимает 17-е место среди стран, подвергшихся коронавирусом.

Известно, что в Соединенных Штатах самый высокий уровень смертности от COVID-19, где общее число погибших составило 209 811. Между тем, наибольшее количество выздоровевших пациентов было зарегистрировано в Индии — 5 586 703 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, американская неправительственная организация Human Rights Watch (HRW) объявила, что 57 тысяч человек в Индонезии с определенными психическими расстройствами хотя бы раз в жизни были прикованы наручниками.

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