Варшава, , 10:36 — REGNUM Правительство Польши приняло план, согласно которому 9−10 миллионам поляков будет предоставлена бесплатная вакцина от коронавируса. Об этом сообщает Onet.pl.

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Согласно утвержденному порядку вакцинации, прививка будет бесплатно предоставлена пожилым людям и медицинским работникам. В общей сложности, по подсчетам министерства здравоохранения Польши, это должно быть порядка 10 миллионов человек.

Первый контракт на закупку вакцин будет включать около 20 миллионов доз, поскольку большинство разрабатываемых препаратов требует повторных инъекций.

В польском минздраве подчеркивают, что обязательная вакцинация пока не рассматривается в перспективе. «Вакцины будут просто рекомендованы. Они будут финансироваться из государственных средств. В первую очередь их получат находящиеся в зоне риска категории населения — люди пожилого возраста и медработники», — говорится в сообщении ведомства. Это означает, что купить вакцину пока будет невозможно.

Наибольшее количество вакцин Варшава планирует закупить у англо-шведской фармацевтической компании Astra Zeneca. «Контракт с Astra Zeneka гарантирует поставку первой партии вакцин в Польшу уже в декабре 2020 года, если, конечно, вакцина тогда будет допущена к продаже», — сообщила Агнешка Почшенст-Мотычинская из Управления связи министерства здравоохранения.