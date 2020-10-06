Москва, , 10:37 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 11 615 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 1 237 504.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 188 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 21 663.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 988 576 человек вылечились от нового заболевания, 6252 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было выявлено 10 888 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.