Саратов, , 10:33 — REGNUM За минувшие сутки в Саратовской области жертвами новой коронавирусной инфекции стали двое мужчин и одна женщина. Об этом 6 октября сообщил облминздрав.

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Первый погибший — 72-летний пациент, который в течение 7 суток лечился самостоятельно дома. В тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией его доставили в больницу, где он провел на искусственной вентиляции легких 2 суток.

Второй — 75-летний мужчина. Его госпитализировали сразу после обращения за медицинской помощью. Тяжелое поражение легких стало причинное перевода больного в реанимацию. В больнице пациент провел 3 суток и был подключен к аппарату ИВЛ.

Третья — 57-летняя женщина. Она проходила лечение в ковидном госпитале 40 дней, из них 4 суток — на ИВЛ. Пациентка страдала несколькими сопутствующими заболеваниями: варикозная болезнь нижних конечностей и артериальная гипертензия. Проводимую терапию осложняли сепсис и нарастающий отек мозга.

Всего на сегодняшний день, 6 октября, от COVID-19 в Саратовской области скончались 115 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 6 октября коронавирус выявлен у 16 279 человек, за сутки наличие инфекции подтвердили еще у 139 жителей региона. Накануне положительные тесты получили 135 пациентов. Выздоровели с начала пандемии 10 988 человек, за сутки — 139 пациентов.

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