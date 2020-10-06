Самара, , 10:32 — REGNUM Еще свыше 400 коек для лечения пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией развернут к концу недели в Самарской области. Об этом 6 октября сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян на заседании областного оперативного штаба.

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По его словам, среди медицинских работников в разные месяцы заболеваемость сохраняется на уровне 8 — 13% и она сопоставима с мировыми и общероссийскими показателями. В связи с этим каждому медицинскому учреждению было рекомендовано усилить контроль за соблюдением необходимых мер безопасности всеми работникам.

Бенян отметил, что в Самарской области за минувшую неделю уменьшился свободный коечный фонд. Из подготовленных свыше 200 дополнительных коек, 93% коек уже заняты. К концу текущей недели будут развернуты еще свыше 400 коек в терапевтических отделениях восьмой городской больницы Самары, первой городской больницы Тольятти, а также в госпитале для ветеранов войн.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 5 октября в регионе было выявлено 12 332 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом справились с ней 9611 человек.

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