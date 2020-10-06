Новосибирск, , 10:26 — REGNUM Авиакомпания Red Wings с 11 октября начнёт выполнение рейсов по маршруту Екатеринбург — Новосибирск — Екатеринбург. Полёты будут выполняться на современных самолётах по средам, пятницам и воскресеньям. Об этом сообщает новосибирский аэропорт «Толмачёво».

Уточняется, что рейс WZ 1061 вылетает из Екатеринбурга в 00:05 и прибывает в аэропорт «Толмачёво» в 04:35. Рейс WZ 1062 из Новосибирска вылетает в 05:35 и прибывает в Екатеринбург в 06:05.

С 28 октября время вылета/прилёта рейса WZ 1061 меняется на 01:50/06:20 соответственно, рейса WZ 1062 — на 07:30/08:00. Для каждого аэропорта указано местное время.

Отметим, что два раза в день рейсы из Новосибирска в Екатеринбург на Boeing 737 и Embraer 170 выполняет S7 Airlines.