Москва, , 10:26 — REGNUM В ситуации с ростом числа выявленных случаев коронавируса необходимо рассмотреть возможность закрытия международных границ. Об этом агентству РИА Новости заявил глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

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"Общероссийское объединение пассажиров считает, что в текущей ситуации, когда растет число заболевших коронавирусом, следует рассмотреть возможность планового закрытия международных границ», — сказал Зотов.

По его словам, важно, чтобы решение принималось не за один раз. Зотов подчеркнул, что сперва необходимо постепенно сократить число рейсов, а уже затем закрывать границы, чтобы большинство туристов из РФ, которые находятся на курортах за рубежом, могли об этом узнать и успели вернуться домой.

Глава объединения уверен, что коронавирусный пик будет пройдён не ранее чем через полтора-два месяца, поэтому власти должны принимать меры, в числе которых — закрытие границ. Зотов подчеркнул, что Общероссийское объединение пассажиров поддерживает данный шаг.