Пермь, , 10:24 — REGNUM В Пермском краевом клиническом госпитале ветеранов войн (ПККГВВ) вышел из строя компьютерный томограф. Сейчас выясняют причины поломки, а пациентов для обследования направляют в другие медучреждения, сообщает издание «Коммерсантъ».

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Ранее минздрав региона информировал, что в Перми исследования на компьютерном томографе (КТ) доступны в четырех медучреждениях: КМСЧ № 1, Пермской краевой клинической больнице, Пермском краевом клиническом госпитале ветеранов, а также в городской клинической больнице им. Тверье. После ремонта планировался запуск аппарата КТ в горбольнице № 6.

Добавим, в регионе принято решение об изменении маршрутизации госпитализации пациентов, которым необходимо КТ-обследование. Оно принято, чтобы избежать скопления машин скорой помощи.

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