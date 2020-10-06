Екатеринбург, , 10:28 — REGNUM В Свердловской области приняли новые правила госпитализации пациентов с COVID-19. Документ размещён на сайте министерства здравоохранения региона.

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Взрослому пациенту делают компьютерную томографию лёгких, он должен сдать общий и биохимический анализ крови. Также у человека берут мазок на COVID-19 из носоглотки и зева, пациенту мерят содержание кислорода в крови. Проходит консультация с терапевтом, а по результатам исследования пациент консультируется с врачом.

Согласно документу, если у пациента «присутствуют изменения на КТ и лабораторных данных», то больного госпитализируют. Если изменений нет, то дальше врачи принимают решение в зависимости от состояния пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области вновь открыли КТ-центр на базе тубдиспансера в Екатеринбурге.

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