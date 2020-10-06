Махачкала, , 11:08 — REGNUM Крупную партию контрафактной минеральной воды изъяли в Махачкале у индивидуального предпринимателя. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 6 октября в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.

По данным следствия, в сентябре текущего года в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили около 47 тыс. пол-литровых стеклянных бутылок в складском помещении на окраине поселка Красноармейское Кировского района Махачкалы. На бутылки были нанесены этикетки известного в республике бренда, а внутри них была прозрачная жидкость.

Позже эксперты установили, что бутылки отличаются от оригинальных образцов завода минеральной воды по расположению этикеток и кольереток, по нанесению и расположению даты розлива. Кроме того, содержащаяся в изъятых бутылках жидкость не соответствует требованиям ГОСТа, а ее употребление, как отмечается, опасно для жизни и здоровья потребителей.