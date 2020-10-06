Москва, , 10:18 — REGNUM Ректор МГИМО Анатолий Торкунов уйдёт в отставку, сообщает 6 октября РБК.

СМИ ссылается на информацию источников. Отмечается, что ректор, которому 26 августа исполнилось 70 лет, достиг предельного срока пребывания в своей должности.

Анатолий Торкунов был избран ректором в октябре 1992 года. Он переизбирался на эту должность в 1997, 2002, 2007, 2012 и 2017 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении ректора Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО) Анатолия Торкунова орденом Дружбы.

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