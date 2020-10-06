Чебоксары, , 10:25 — REGNUM В Чебоксарах для школ города определили единые дни праздничных мероприятий, посвященных «Последнему звонку» и «Выпускному вечеру» в 2021 году. Утверждены школьные праздники управлением образования администрации города, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, «Последний звонок» во всех школах Чебоксар в следующем году прозвенит 21 мая, а единый «Выпускной вечер» проведут 25 июня.

Также управлением образования рекомендованы следующие сроки школьных каникул в течение 2020/2021 учебного года: осенние (1−11 классы) — со 2 по 8 ноября; зимние (1−11 классы) — с 30 декабря 2020 года по 11 января 2021 года; дополнительные (1 классы) — с 17 по 23 февраля; весенние (1−11 классы) — с 22 по 31 марта 2021 года.

На летние каникулы учащиеся отправятся в соответствии с календарным учебным графиком учреждения и расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации.

ИА REGNUM напоминает, в Чебоксарах последний звонок для школьников в 2020 году прошел 22 мая в режиме онлайн из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

Читайте также: Последний звонок для чебоксарских школьников будет виртуальным