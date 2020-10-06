Новосибирск, , 10:16 — REGNUM В образовательных организациях Новосибирской области вспышек заражения коронавирусом нет, наблюдается тенденция к уменьшению количества заболевших ОРВИ. Об этом на брифинге сегодня, 6 октября, заявил министр образования региона Сергей Федорчук.

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«Полностью закрытых на карантин школ на сегодняшний момент у нас нет. В связи с коронавирусом остаются на контроле 174 человека, из них 118 детей, 119 классов переведены на дистанционное обучение, — уточнил Федорчук. — В детских садах 23 заразившихся, из них 15 детей, закрыты на карантин шесть групп».

При этом из-за ОРВИ полностью приостановлена работа детского сада в Баганском районе, частично закрыты 12 школ и 21 дошкольное учреждение.

Министр обратил внимание на необходимость «ответственно подходить к масочному режиму и к собственной безопасность, соблюдать все необходимые требования и предписания».