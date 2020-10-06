Сан-Хосе, , 10:13 — REGNUM Профсоюзы и общественные организации Коста-Рики выедут на своих автомобилях на улицы 6 октября, чтобы принять участие в мероприятии с лозунгом: «Пусть богатые платят как богатые, а бедные — как бедные». Об этом сообщает Prensa Latina.

Участники автомитинга проедут по одной из центральных улиц к зданию законодательного собрания.

Демонстранты также поддержат лозунги: «Нет МВФ», «Да — налогам для крупных уклонистов» и «Больше никаких налогов для рабочего класса и народа».