Самара, , 10:20 — REGNUM Модульные сосудистые центры планируют развернуть в Самарской области. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос был рассмотрен на оперативном совещании в правительстве региона.

По словам министра здравоохранения области Армен Беняна, сердечно-сосудистые заболевания очень опасны и являются основной причиной смертности людей во всем мире, в том числе и в России. Поэтому необходимо увеличить число коек для лечения таких пациентов.

В связи с этим было предложено развернуть модульные сосудистые центры.

Председатель правительства Самарской области Виктора Кудряшова отметил, что в регионе два крупнейших сосудистых центра сейчас практически работают в режиме ковид-госпителей. Поэтому нужно срочно проработать вопрос по развертыванию таких модульных центров. Правительство региона выделит на эти цели необходимые средства, поскольку это позволит увеличить объем помощи таким больным.

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