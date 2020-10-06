Ставрополь, , 10:17 — REGNUM Гости Ставрополья в связи с угрозой распространения коронавируса обязаны в течение двух недель после прибытия в край соблюдать режим самоизоляции. Соответствующее распоряжение главы региона Владимира Владимирова опубликовано на краевом интернет-портале правовой информации.

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«Прибывающим гражданам <…> необходимо обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня выезда из неблагополучной территории», — сказано в документе.

Гости региона при появлении первых симптомов простудного заболевания должны незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Прибывшим, как и жителям Ставрополья, необходимо носить маски и соблюдать санитарную дистанцию в общественных местах. За невыполнение этих правил грозит административная ответственность.

По данным на утро 6 октября, на Ставрополье зарегистрировано почти 17 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом в крае отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации: если до начала осени максимальный показатель по числу выявленных за сутки носителей инфекции составлял 141, то с 21 сентября он превышает эту отметку ежедневно.

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