Санкт-Петербург, , 10:14 — REGNUM В Петербурге нарастили объемы тестирования на коронавирус. Так, по данным городского оперативного штаба от 6 октября, за последние сутки в городе проверили 24 161 человека.

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При этом днем ранее власти отчитывались о 13 686 тестах. Впрочем, даже последний показатель недотягивает до максимума — более 30 тыс. тестирований — который Петербург уже демонстрировал этой осенью.

Под медицинским наблюдением в городе находятся 3123 человека, из них 20 — в обсерваторе, 2490 — на самоизоляции.

Обработано 274 вызова, поступивших по номеру 122 в справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

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