Барнаул, , 10:08 — REGNUM В столице Алтайского края — городе Барнауле — будут усилены меры профилактики коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 октября в мэрии города.

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В Барнауле прошло очередное заседание штаба по предупреждению коронавируса. В регионе по-прежнему сохраняется масочный режим и необходимость соблюдения социальной дистанции. Гражданам старше 65 лет, а также лицам, страдающим хроническими заболеваниями, необходимо соблюдать самоизоляцию. Работодателям рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы.

По словам представителя краевого управления Роспотребнадзора Ольги Егоровой, в настоящее время в Барнауле и в регионе в целом растёт заболеваемость COVID-19.

Главный внештатный эпидемиолог минздрава Алтайского края Ирина Переладова считает, что нужно вернуться к профилактическим мероприятиям, которые проводились весной и летом.

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил усилить контроль за соблюдением мер по профилактике и распространению коронавируса. Нарушителей будут привлекать к ответственности.

«Также считаю, что надо рассмотреть вопрос о временном ограничении проведения массовых спортивных и культурных мероприятий», — отметил Франк.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 октября в Алтайском крае коронавирус был выявлен у 14 334 человек.

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