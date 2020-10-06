Село Уинское, , 10:02 — REGNUM В Пермском крае суд вынес приговор в отношении трех браконьеров, которые причинили ущерб на 1,7 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-служба краевой прокуратуры.

Установлено, что мужчины занимались незаконной охотой на территории Уинского муниципального округа. В период с декабря 2019 года по февраль 2020 года по ночам браконьеры совершали отстрел лосей. Добыто шесть туш животных. Ущерб, причиненный минприроды региона, составил 1,7 млн рублей.

За незаконную охоту каждый из мужчин приговорен к штрафу в размере 1,5 млн рублей, а также лишен права заниматься деятельностью, связанной с добычей охотничьих ресурсов в течение двух с половиной лет. Причиненный ущерб с браконьеров взыскан полностью. В целях возмещения вреда наложен арест на имущество осужденных.