Курган, , 10:01 — REGNUM В Курганской области предприятиям и организациям рекомендовано отправить на дистанционную работу 20% сотрудников. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

В первую очередь речь идёт о людях с хроническими заболеваниями и лицах старше 65 лет.

Напомним, в Курганской области отмечается рост заражений коронавирусной инфекцией. Суточный прирост заражений SARS-CoV-2 в регионе за месяц поднялся с 24 человек в день до 55 на 5 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курганской области увеличивают число коек для пациентов с COVID-19