Магас, , 09:56 — REGNUM Жителю Ингушетии Тимуру Орцханову вынесен обвинительный приговор за преступления, совершенные с 2006 по 2012 годы. Суд признал его виновным в преступлениях, классифицирующихся по восьми статьям Уголовного Кодекса РФ, сообщили 6 октября в пресс-службе СКР.

Было установлено, что Орцханов в 2006 году добровольно вступил в банду, созданную Докку Умаровым и Али Тазиевым. За несколько лет он успел совершить ряд преступлений террористической направленности на территории Ингушетии и Северной Осетии. Так, доказано, что от рук бандита погиб сотрудник ГУ МЧС России по Республике Ингушетия. Он также принимал участие в вооруженных нападениях на работников ГИБДД, военнослужащих внутренних войск МВД России. При его участии были убиты шесть силовиков, еще шестеро были ранены.

Многих членов банды уже осудили за эти преступления на длительные сроки. Сам же Орцханов с 2012 года скрывался на территории Европы. Его удалось задержать лишь в Германии, откуда он был депортирован в 2019 году.

По приговору суда Орцханов получил 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на два года.

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