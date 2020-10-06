Курган, , 09:55 — REGNUM Курганские школьники с 16 октября уходят на каникулы — на десять дней ранее запланированного срока. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Под угрозой дистанционки — все новости про обучение в эпоху коронавируса»

Решение о трёхнедельных каникулах принято с учётом ухудшающейся эпидобстановки по ОРВИ и COVID-19, уточняют в штабе.

Напомним, 5 октября оперштаб сообщал о карантине в трёх школах Зауралья по причине вспышки острой респираторной инфекции. В связи с COVID-19 на карантине находятся восемь классов в пяти школах Петуховского, Каргапольского, Куртамышского, Юргамышского районов и Кургана. В связи с ОРВИ несколько классов в 19 школах региона отправлены на дистанционное обучение.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курганской области три школы ушли на дистанционку по ОРВИ