Москва, , 09:47 — REGNUM Жители Москвы старше 85 лет и граждане с хроническими заболеваниями, находящиеся в самоизоляции на даче, сделали более 2 тысяч заявок на доставку дров на дачу, сообщается на портале мэра.

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Все заявки городские службы выполнили за неделю. Но акция помощи пожилым жителям Москвы, соблюдающим домашний режим, продолжается.

Ранее в сюжете: Москвичам 65+, живущим в самоизоляции на дачах, начали доставлять дрова

Дрова доставляются по льготным ценам. По телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09 можно заказать не только дрова, но и продукты питания, и лекарства.

Как сообщало ИА REGNUM, с марта по июль 2020 года было выполнено более 32 тыс. заявок на доставку дров от москвичей 65+.

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