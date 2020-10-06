Магас, , 09:44 — REGNUM Власти Ингушетии планируют создать механизм поддержки многодетных семей. В частности, речь идет о семьях с семью детьми и более. Поручение о разработке специальной программы поддержки отдал глава республики Махмуд-Али Калиматов, сообщили 6 октября в пресс-службе руководителя субъекта.

По данным министерства труда Ингушетии, в регионе в настоящее время насчитывается около 4 тыс. таких семей. Калиматов поручил всем уполномоченным ведомствам и муниципалитетам дать предложения по всесторонней поддержке таких семей.

В частности, программа должна предусматривать информирование населения о льготах для многодетных семей на уплату коммунальных услуг максимум до 50%, оказание практической помощи в сборе необходимой документации и юридическом сопровождении. Планируется также оказание помощи в трудоустройстве детям из многодетных семей, получившим высшее образование.

Отметим, что эти меры поддержки многодетных Калиматов посчитал необходимым осуществить после посещения семьи Фатимы Колоевой которая воспитывает 13 детей, при этом содержит большое подсобное хозяйство, в том числе 15 голов крупного рогатого скота.