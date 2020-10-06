Село Байкалово, Свердловская область, , 09:45 — REGNUM Жителя Байкаловского района (Свердловская область) будут судить по обвинению в оскорблении полицейских. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, «оказал неповиновение сотрудникам полиции», находясь на территории районного судебного участка. Когда полицейские пресекли противоправные действия, гражданин высказался в адрес сотрудников МВД грубой нецензурной бранью.

Проведена судебная лингвистическая экспертиза, уголовное дело направлено в суд с утверждённым обвинительным заключением для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МВД России отказались от законопроекта, предусматривавшего введение ответственности за оскорбление полицейских в интернете.

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