Ростов-на-Дону, , 09:39 — REGNUM Заморозки пришли в северные районы Ростовской области. Согласно прогнозу синоптиков, в ночь на 6 октября температура воздуха и на поверхности почвы в ряде территорий опустилась до — 1 градуса.

В дневные часы существенных осадков не ожидается. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, однако местами ожидаются порывы до 17 метров в секунду. Воздух прогреется до +18 — +23 градусов, в южных районах — до +26 градусов.

На всей территории Ростовской области сохранится чрезвычайная пожароопасность (пятый класс).