Горно-Алтайск, , 09:39 — REGNUM В Республике Алтай ожидается похолодание в ближайшие дни. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Горно-Алтайского гидрометцентра, холодный воздух с арктического побережья принесёт в Южную Сибирь активный циклонический вихрь.

В связи с этим в регионе на этой неделе ожидается прохладная, ночью морозная погода с осадками в виде мокрого снега и снега.

«Температурный режим ожидается на 2…3 °С ниже нормы, что будет соответствовать концу октября — ночью −1…−6°С, днем 0…+5°С», — отметили в управлении.

Власти республики предупредили жителей о возможных происшествиях из-за налипания снега на ветки деревьев и провода. Гражданам рекомендовано обходить их, а также рекламные конструкции. Водителей призвали отказаться от дальних поездок.