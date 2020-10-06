Бишкек, , 09:43 — REGNUM Решение о переводе с 6 октября на удаленный формат обучения школьников в Киргизии до стабилизации обстановки в стране приняли власти республики. Об этом 6 октября сообщает агентство 24. kg со ссылкой на киргизское министерство образования.

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"С сегодняшнего дня все школьники страны, включая первоклассников, переведены на дистанционное обучение», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время в минобразования Киргизии идет подготовка соответствующего приказа.

Кроме того, уточняется, что представители ведомства сообщили, что вопрос о возобновлении обучения в очном формате будет рассматриваться после стабилизации ситуации в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Бишкеке из СИЗО освободили экс-главу администрации президента Киргизии Фарида Ниязова.