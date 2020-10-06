Уфа, , 09:40 — REGNUM Проверка по информации СМИ о нарушении прав людей пожилого возраста в частном пансионате организована в Башкирии. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, сотрудники прокуратуры в ходе проверки дадут правовую оценку действиями (бездействиям) руководства пансионата, в котором оказываются услуги пожилым людям. Кроме этого, будет проверено обеспечение их одеждой, питанием, а также условия их проживания.

По результатам проверку, если для этого будут основания, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

По информации некоторых СМИ, в данном случае речь идет о пансионате «Моя семья», который расположен в Уфе в поселке 8 марта.

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