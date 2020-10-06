Саратов, , 09:42 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 6 октября коронавирус выявлен у 16 279 человек, за сутки наличие инфекции подтвердили еще у 139 жителей региона. Накануне положительные тесты получили 135 пациентов. Выздоровели с начала пандемии 10 988 человек, за сутки — 139 пациентов. Всего скончались 112 саратовцев, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Среди новых заболевших — 85 человек из числа контактных, в 54 случаях — заражение из неустановленных источников. Самое большое количество инфицированных за последние сутки среди лиц старше 60 лет — 55 человек, семеро несовершеннолетние.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 488,9 тыс. исследований, за сутки — свыше 3,6 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области еще одной погибшей от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией стала 47-летняя женщина. Таким образом, с начала пандемии коронавируса в регионе скончались по состоянию на 5 октября уже 112 человек.

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