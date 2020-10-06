Челябинск, , 09:33 — REGNUM В Челябинской области за 5 октября коронавирус был подтверждён ещё у 95 граждан. Об этом сообщает оперштаб.

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Из них четыре школьника. С начала пандемии в регионе обнаружили эту инфекцию у 17 293 человек.

По сравнению с 4 октября новых случаев заражения найдено меньше. Больных COVID-19 насчитывается 3651. А с начала пандемии выписаны по выздоровлении уже 13 092 пациента.