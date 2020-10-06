Пермь, , 09:32 — REGNUM В Мотовилихинском районе Перми, сорвавшись с качелей, девятилетний ребёнок получил смертельные травмы на детской площадке во в дворе дома. Мальчик сделал последнее в своей жизни «солнышко», сообщают СМИ.

Инцидент произошел 27 сентября. Врачи долго боролись за жизнь ребенка, но спасти мальчика не удалось. Он умер 5 октября.

По факту гибели школьника проводит проверку полиция. По итогам будет принято процессуальное решение.

Проверочные мероприятия организовала и прокуратура. «Будет дана правовая оценка действиям и бездействию ответственных должностных лиц администрации Мотовилихинского района Перми и управляющей организации», — сказали в ведомстве.