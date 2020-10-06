Москва, , 09:19 — REGNUM В России продолжается вакцинация от гриппа. Об этом напомнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В настоящее время в Российской Федерации против гриппа привито более 30,9 млн человек, что составляет 21,1% от численности населения Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили продолжение регистрации случаев ОРВИ как респираторных вирусов негриппозной этиологии. Повышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается также среди взрослых и детей 7−14 лет. При этом в 28 субъектах РФ порог заболеваемости ОРВИ незначительно превышен.