Челябинск, , 09:14 — REGNUM Наружные сети Челябинской областной инфекционной больницы готовы уже на 70%. Об этом сообщает минздрав региона.

В корпусах №№ 10 и 11 обустраивают внутренние инженерные сети. Также готовят котлованы для очистных сооружений и устанавливают радиаторы отопления. А в реанимационном корпусе идёт монтаж комплекса чистых помещений.

Кроме того, идёт подготовка к монтажу и сборке внутренних и противопожарных дверей и готовятся проёмы для окон. В минздраве отмечают, что все лечебные корпуса уже смонтированы. Всего на объекте работают больше 550 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, строить больницу начали в августе. Пациентов она может принять уже в ноябре. Больница будет находиться в посёлке Малая Сосновка. На её строительство выделили 2,5 млрд рублей.

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