Стокгольм, , 09:17 — REGNUM Новое исследование Королевского технологического института в Стокгольме выявило повышенное распространение коронавирусной инфекции в сточных водах Стокгольма. Однако шведский эпидемиолог Бьорн Олсен по-прежнему настаивает, что второй волны пандемии коронавируса в столице Швеции нет. Об этом 5 октября сообщила газета Expressen.

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«Нас сейчас серьезно беспокоит рост распространения инфекции в Стокгольмском регионе. Цифры показывают, что распространение увеличилось, а это, в свою очередь, указывает на то, что слишком многие перестали следовать рекомендациям Агентства общественного здравоохранения», — заявил на прошлой неделе глава столичного департамента здравоохранения Бьорн Эрикссон.

5 октября специалисты Королевского технологического института в своем отчете показали, что распространение коронавируса в сточных водах увеличивается. Однако ни государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл, ни Бьорн Олсен не считают, что речь идет о второй волне.

«Нет, я не думаю, что это вторая волна. Мы давно говорили, что ее не будет. Для того, чтобы пришла вторая волна, по классическому определению, вирус должен претерпеть мутацию, серьезную мутацию, которая сделает его более опасным или придаст ему большую контагиозность, но этого не происходит», — объяснил Олсен.