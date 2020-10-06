Ростов-на-Дону, , 09:10 — REGNUM Более 4,3 тыс. случаев ВИЧ-инфекции среди жителей Ростова-на-Дону было зарегистрировано по состоянию на 1 октября 2020 года, из них 286 случаев было выявлено за девять месяцев 2020 года, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

По словам заведующего сектором правового и информационного обеспечения горздрава Наири Варданяна, к группе риска отнесены работоспособные граждане в возрасте от 30 до 60 лет.

«В 2015—2018 годах в среднем в год выявляли по 530 новых случаев, что вдвое больше показателя 2014 года. В этом году мы протестировали более 200 тыс. горожан», — отметил он.

Важный вопрос, который требует особого внимания, — профилактическая работа, для эффективности которой врачам необходимы знания в области психологии, социальной работы, социального маркетинга и даже PR. Изучить эти направления можно на проводимых семинарах и тренингах.