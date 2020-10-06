Уфа, , 09:12 — REGNUM Центр лучевой терапии для лечения онкологических заболеваний откроется в 2021 году в Башкирии. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Доме Республики прошла встреча главы Башкирии Радия Хабирова с председателем совета директоров ООО «МедИнвестГрупп» Виктором Харитониным и главой компании Сергеем Нотовым. На встрече было заключено соглашение о сотрудничестве при модернизации радиологической службы Стерлитамака.

По словам Радия Хабирова, это будет уже второй лучевой центр, который будет создан в регионе с участием «МедИнвестГрупп». Очень важно создавать для пациентов коечный фонд, а также повышать уровень местных специалистов.

Отмечается, что при создании Центра лучевой терапии инвестор сделает ремонт корпуса городской клинической больницы № 1. Кроме этого, будут установлены два высокотехнологичных современных линейных ускорителя. Работы будут проводить, соблюдая принцип бесперебойного оказания медпомощи гражданам. Сотрудники больницы пройдут обучение.

По словам Виктора Харитонина, центр позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) планируется достроить к февралю 2021 года, а Центр лучевой терапии будет открыт к концу следующего года.

Ранее сообщалось о том, что в мае прошлого года инвестиционный комитет Башкирии одобрил создание в Стерлитамаке на базе ГКБ № 1 центра позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), а также центра лучевой терапии. Общий объем инвестиций при реализации данного проекта составит свыше 550 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Первый в мире излечившийся от ВИЧ человек умер от рака