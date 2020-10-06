Ставрополь, , 09:10 — REGNUM Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа на Ставрополье, по данным на утро 6 октября, приблизилось к 17 тыс., сообщил у себя в Instagram глава региона Владимир Владимиров. Накануне в крае инфекцию выявили у 151 человека — это один из самых высоких суточных приростов с начала пандемии.

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За прошедшие сутки на Ставрополье выздоровели 107 пациентов с COVID-19. Всего в крае к настоящему времени болезнь победили более 12,1 тыс. человек, или свыше 71,3% заразившихся. Под наблюдением медиков остаются более 4,5 тыс. лиц с подтвержденным диагнозом.

Накануне на Ставрополье умерли два человека с коронавирусом, а общее число жертв COVID-19 в регионе достигло 334. По этому показателю край занимает второе место среди субъектов Северного Кавказа, вслед за Дагестаном.

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