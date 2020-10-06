Абакан, , 09:04 — REGNUM В Хакасии школьники выйдут на осенние каникулы согласно календарному плану. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 октября в республиканском министерстве образования и науки.

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Образовательный процесс в школах протекает в штатном режиме, рекомендации Рособрнадзора и Роспотребнадзора соблюдаются, подчеркнули в министерстве.

В каждой школе проводится ежедневная многократная уборка с применением дезинфицирующих средств, работают установки для очистки воздуха. Персонал и работники столовой используют средства индивидуальной защиты.

Школьники Хакасии уйдут на ежегодные плановые осенние каникулы в конце октября. Каждое образовательное учреждение самостоятельно определит дату выхода учащихся на каникулы.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 октября в Хакасии коронавирус выявлен у 4660 человек.

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