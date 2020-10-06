Женева, Швейцария, , 09:07 — REGNUM Количество выявленных в мире новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю возросло более чем на 2 млн. Об этом 6 октября сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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В еженедельном информационном бюллетене ВОЗ указывается, что суммарное количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 по состоянию на 4 октября на планете Земля возросло до 34 804 348, что на 2 026 073 больше в сравнении с их количеством неделей ранее.

Также указывается, что по состоянию на 4 октября в мире общее число летальных исходов от COVID-19 составило 1 030 738, из которых 39 079 были зафиксированы в течение минувшей недели.

Кроме того, уточняется, что наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация сложилась на данный момент в Северной и Южной Америке, где выявлено 37% всех новых случаев заболевания и зафиксировано 55% смертей от него.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день общее число случаев заражения коронавирусом на планете Земля, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, составляет 35 415 029.